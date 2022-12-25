Все страны, принимающие карты "МИР" на данный момент - а также существующие в них ограничения и проблемы, которые могут возникнуть у туристов, озвучил представитель данной платежной системы, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru. Его слова подтвердили и в одном из крупных российских банков. Согласно им, с "МИРом" на данный момент готовы работать девять стран, но в большинстве из них есть ряд сложностей, так как принимают карту только некоторые банки-партнёры.

Страны, принимающие карту МИР, следующие: Армения, Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Южная Корея. "Банки самостоятельно принимают решение о приеме карт "МИР" в сети своих устройств. В устройствах местных банков могут обслуживаться карты банков России, которые не находятся под санкциями", - заявил представитель платёжной системы. При этом банковский эксперт назвал две страны, что раньше принимали "Мир", а теперь это не получится - это Узбекистан, а также Турция. В Узбекистане обслуживание карт приостановлено "по техническим причинам" ещё с сентября, а банки Турции в том же сентябре испугались угроз санкций со стороны Штатов, правда проблему пытаются решить обходным путём.

По другим странам запретов нет, но есть подробности и ограничения по обслуживанию. Так, во Вьетнаме карты "Мир" работают только в банкоматах VRB (Vietnam-Russia Joint Venture Bank) и их терминалах оплаты на кассах. Перед покупкой нужно спросить на кассе, какой терминал используют в магазине. В Казахстане также карты работают не везде: их продолжают принимать только банкоматы "ЦентрКредита", Сбербанка и ВТБ. В Кыргызстане "МИР" принимают только банки, подключенные к национальной платежной системе "Элкарт", однако в октябре 2022 года некоторые банки-участники платежной системы перестали обслуживать карты. В Таджикистане карты "МИР" продолжает принимать государственный Амонатбанк.

"Прием и обслуживание карт "МИР" в конкретной стране зависит от позиции иностранных банков. Важно помнить, что они могут перестать принимать эти карты. Чтобы не попасть в такую ситуацию, лучше перестраховаться и заранее снять наличные в банкомате", - заявил эксперт.

При этом также представитель системы отметил, что так или иначе о желании принимать "МИР" заявляли в ряде стран. В их числе есть и туристические, а полный список таков: Иран, Индонезия, Куба, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.