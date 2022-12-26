Обезьяна украла у туристки ₽100 тысяч

В Таиланде самую настоящую спасательную операцию пришлось проводить смотрителям национального парка Кхао Пхра Вихан. Спасать, к счастью, пришлось не туриста - а сумку, которую обезьяна украла у туристки и сбросила со скалы. При учёте того, что в сумке находилась денежная сумма, эквивалентная ₽100 тысяч, а также все документы, туристке пришлось обратиться за помощью к представителям парка, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как рассказали в тайских СМИ, обезьяна похитила сумку у 55-летней туристки, чтобы найти съестное. После чего, не найдя еды, животное бросило сумку с отвесной скалы. Туристка позвонила в дирекцию парка и умоляла смотрителей помочь ей вернуть сумку, потому что в ней было много денег - около 50 тыс. в батах (100 тыс. в рублях), другие ценные вещи и некоторые важные документы.

В итоге рейнджеры парка спустились со скалы - а спуск составлял более 100 метров - чтобы найти сумку. Причем весь процесс туристка могла наблюдать в режиме реального времени в соцсети Facebook (закрыта в России), чтобы обеспечить "полную прозрачность".

В итоге рейнджеры обнаружили "сюрприз": это была далеко не первая сумка, выброшенная у подножия утёса, с ней подняли и другое "потерянное имущество", которое обезьяны ранее похитили у туристов и выкинули. В парке пообещали, что будут работать над возвратом вещей их владельцам.

"Дикие обезьяны в этом районе агрессивны и часто крадут вещи у туристов в поисках еды. Мы рекомендуем туристам быть начеку, следить за вещами, а главное - не кормить обезьян, чтобы оставаться в безопасности", - заявили смотрители.