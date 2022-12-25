В Египте туристам запретят покупать билеты на поезд за местную валюту

С января 2023 года иностранцам больше не будут продавать билеты на поезда в Египте за местную валюту. Теперь им придется воспользоваться для этого долларами или евро, сообщил министр транспорта страны Камиль аль-Вазир, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Начиная с января будут действовать новые директивы - билеты на поезда будут продавать иностранцам только за доллары или евро", - заявил он в беседе с телеканалом MBC.

Министр обратил внимание на то, что в последнее время наблюдается "значительный спрос" со стороны иностранцев на железнодорожные билеты. Так, граждане других стран успели за несколько дней забронировать более тысячи билетов за валюту.

Новую меру аль-Вазир объяснил ситуацией в стране и недостатком иностранной валюты в Египте. Иностранцы, по его словам, часто для обмена валюты обращаются к менялам, работающим на "черном рынке". Полученные средства власти страны собираются направить на закупку новых железнодорожных составов.

Отметим, что курс египетского фунта на фоне экономического кризиса по отношению к доллару упал почти на 60 процентов.