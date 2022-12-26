Шахдаг в списке популярнейших горнолыжных курортов в СНГ

Портал ТурСтат представил рейтинг горнолыжных курортов государств СНГ, популярных для зимнего отдыха и празднования Нового 2023 года, передает Day.Az.

Горнолыжные курорты в Казахстане, Узбекистане и Азербайджане вошли в первую пятерку лучших курортов СНГ для зимнего отдыха.

По данным ТурСтат, в топ-5 горнолыжных курортов СНГ вошел горнолыжный курорт Шахдаг.

Отметим, что горнолыжный курорт Шахдаг расположен в 180 км от Баку, столицы Азербайджана и в 25 км от районного центра города Гусар в восточной части Большого Кавказа. На курорте Шахдаг зимой катаются на высоте от 1435 до 2100 метров над уровнем моря на трассах протяженностью 30 км.

Рейтинг составлен по результатам исследования популярности горнолыжных курортов стран СНГ.