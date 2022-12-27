Китай уступит титул самой густонаселённой страны мира

В недалёком будущем Китай может попрощаться с титулом самой густонаселённой страны мира: по прогнозам учёных, это может случиться уже в апреле 2023 года. В ближайшие годы, вполне вероятно, и туристы из этой страны потеснят китайцев - особенно если те продолжат вкладываться в жесточайшую борьбу с ковидом - по крайней мере, на ближайших направлениях, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Речь идёт об Индии. Эксперты отмечают, что Китай и Индия недавно превысили результат в 1.4 млрд человек каждая, при этом если в Китае темпы роста населения замедлились и с будущего года могут начать снижаться, то в Индии, хотя уровень рождаемости в последние годы и снизился до 2 рождений на женщину в среднем, рост населения всё ещё продолжается.

"Индия провела большую часть второй половины 20-го века с приростом населения почти на 2%. При этом смертность снизилась, продолжительность жизни увеличилась, доходы выросли. Однако рождаемость оставалась высокой. Её население увеличилось более чем на один миллиард с тех пор, как Индия обрела независимость в 1947 году, и ожидается, что расти оно будет ещё минимум 40 лет, хотя увеличение доходов, улучшение доступа к здравоохранению и образованию и "сгладили" кривую роста", - поясняют эксперты.

Какое значение это имеет для туризма? Индийские туристы вполне могут занять место китайцев и начать доминировать в мировых турпотоках - отмечают эксперты. Некоторые страны это уже ощутили. Хотя "массовый" выезд индийцев пока сдерживает "имущественный ценз", на примере Китая уже очевидно, как будет развиваться ситуация - по мере некоторого роста уровня жизни начнут подрастать и турпотоки, а более "высокая страта" начинает массово путешествовать уже в настоящий момент. В частности, индийский рынок уже несколько лет остаётся в первой тройке для соседней Шри-Ланки, попытку заменить индийскими туристами китайских предпринимал Таиланд, также индийские туристы или входят, или готовы войти в топ лидеров на таких направлениях как ОАЭ, Индонезия и Мальдивы.