https://news.day.az/tourism/1523050.html Южная Корея приостановила вылеты из некоторых аэропортов
Южная Корея приостановила вылеты из некоторых аэропортов
Власти Южной Кореи временно приостановили вылеты из южнокорейских аэропортов Инчхон и Кимпхо по запросу военных, пишет Reuters со ссылкой на представителя министерства транспорта, передает Day.Az.
С чем связана просьба, не уточняется.
Позднее агентство "Ёнхап" сообщило, что несколько северокорейских дронов пересекли межкорейскую границу, на перехват подняли истребители и ударные вертолеты. Пока не известно, несут ли дроны какое-то оружие или боеприпасы. Агентство утверждает, что именно из-за этого были приостановлены рейсы из аэропортов Инчхон и Кимпхо.
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