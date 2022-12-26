Южная Корея приостановила вылеты из некоторых аэропортов

Власти Южной Кореи временно приостановили вылеты из южнокорейских аэропортов Инчхон и Кимпхо по запросу военных, пишет Reuters со ссылкой на представителя министерства транспорта, передает Day.Az.

С чем связана просьба, не уточняется.

Позднее агентство "Ёнхап" сообщило, что несколько северокорейских дронов пересекли межкорейскую границу, на перехват подняли истребители и ударные вертолеты. Пока не известно, несут ли дроны какое-то оружие или боеприпасы. Агентство утверждает, что именно из-за этого были приостановлены рейсы из аэропортов Инчхон и Кимпхо.