Зимний сезон уже начался. Где граждане Азербайджана предпочитают отдыхать зимой?

Отвечая на этот вопрос, эксперт по туризму Азиз Шириев сказал Trend в понедельник, что этой зимой граждане, по его мнению, отдадут предпочтение отдыху в основном внутри страны, передает Day.Az.

"Преимущественно это отдых в северных и северо-западных районах страны, и в частности в комплексах "Шахдаг" в Гусарском районе и "Туфандаг" в Габале. Туристические компании в основном предлагают турпакеты на один-два дня, которые включают в себя транспорт, услуги гида, завтрак, экскурсию и фотосессию, и если тур двухдневный, проживание в отеле", - сказал эксперт по туризму.

Что касается отдыха за границей в зимний сезон, Шириев отметил, что желающие отдохнуть за границей в основном едут зимой в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию.

"Стоимость пятидневных туров в этих странах колеблется от 400 до 500 долларов. Турпакеты включают в себя билет на самолет, проживание в отеле, страховку, завтрак и трансфер. Но не исключено, что в преддверии Нового года произойдет повышение цен как на внутренние, так и зарубежные туры", - сказал Шириев.