https://news.day.az/tourism/1523311.html Китай смягчит правила въезда в страну
Китай смягчит правила въезда в страну
8 января 2023 года власти Китая отменят обязательный карантин по COVID-19 для прибывающих в страну лиц.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
"Китай отменит обязательный карантин по прибытии в страну 8 января, для въезда на территорию КНР потребуется только отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 48 часов до приезда", - говорится в сообщении.
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