Китай смягчит правила въезда в страну

8 января 2023 года власти Китая отменят обязательный карантин по COVID-19 для прибывающих в страну лиц.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Китай отменит обязательный карантин по прибытии в страну 8 января, для въезда на территорию КНР потребуется только отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 48 часов до приезда", - говорится в сообщении.