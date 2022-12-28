В Нью-Йорке пилот спас пассажиров от пожара

В международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в самолете, готовящемся к высадке пассажиров, произошел пожар - потушить возгорание членам экипажа помогал капитан воздушного судна. Об этом пишет Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Когда самолет авиакомпании JetBlue направлялся к выходу на посадку, в ноутбуке одного из пассажиров взорвалась литиевая батарея. Экипаж рейса немедленно принялся тушить очаг возгорания - по словам очевидцев, к ним присоединился капитан воздушного судна. "Он [капитан] вылетел из кабины, схватил огнетушитель. Парень был великолепен и потушил огонь", - рассказали они.

За отважность пилот прослыл героем, его быстрые действия сравнили с движениями О. Джей Симпсона (американский раннинбек). Спасатели и экипаж самолета эвакуировали 67 пассажиров с помощью системы аварийного спуска, еще 60 самостоятельно покинули борт. В результате инцидента семь человек получили легкие травмы, включая отравление дымом и ушибы локтей.