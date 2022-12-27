Япония ужесточила правила въезда для этих лиц

Правительство Японии с 30 декабря вводит обязательное тестирование на коронавирус для людей, которые пребывают в страну из Китая. Такое решение, как объявил японский премьер-министр Фумио Кисида, было принято в связи с ростом заражений в китайских городах, передает агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Соответствующая мера касается всех людей, которые прибывают в Японию с материкового Китая, а также на тех, кто находился на китайской территории последние семь дней. Начиная с 30 декабря, им необходимо будет при въезде в Японию сдать тест на коронавирус.

Эти шаги были предприняты после того, как 26 декабря власти Китая объявили о том, что вновь откроют свои границы 8 января и отменят карантинные меры, которые были приняты для предотвращения распространения вирусных инфекций, отмечает Kyodo.