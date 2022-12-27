К сведению граждан Азербайджана, собирающихся посетить Кыргызстан

Гражданам Азербайджана могут продлить сроки для регистрации в Кыргызстане.

Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на официальный сайт Кабинета министров Кыргызстана.

Соответствующий проект Министерства цифрового развития Кыргызстана вынесен на общественное обсуждение на сайте кабмина.

"Таким образом для граждан, прибывающих из Азербайджанской Республики в Кыргызстан срок, в течение которого необходимо зарегистрироваться в уполномоченном государственном органе, с 10 календарных дней увеличится до 30 календарных дней", - говорится в сообщении.