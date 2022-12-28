США из-за COVID-19 могут ввести новые требования к этим лицам
США рассматривают возможность введения дополнительных контрольных мер для лиц, прибывающих из Китая, из-за вспышки COVID-19 в нем. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники в американской администрации, передает Day.Az.
Среди мер могут быть обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию прибывших в страну из КНР, а также наблюдение за путешественниками после въезда на американскую территорию. Подобные меры уже введены в Японии и Малайзии.
Накануне стало известно, что правительство Японии с 30 декабря вводит обязательное тестирование на коронавирус для людей, которые прибывают в страну из Китая. Такое решение, как объявил японский премьер-министр Фумио Кисида, было принято в связи с ростом заражений в китайских городах.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре