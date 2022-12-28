Таиланд сделал шикарный подарок туристам

Для туристов, небезразличных к культуре Таиланда и познавательным экскурсиям, тайские власти сделали шикарный новогодний подарок, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru. Департамент изящных искусств Таиланда бесплатно открыл все национальные музеи и исторические места королевства. Правда точно под Новый год - с 30 декабря 2022 года по 2 января 2023 года. А также порекомендовал в тайской прессе самое интересное для туристов.

Так, в Национальном музее Чао Сам Прайя в Пхра Накхон Си Аюттхая туристов ждёт новая выставка, где представлены исторические золотые украшения древнего периода Аюттхая (1351-1767). Национальный музей Бангкока представит "очень почитаемое изображение Будды Пхра Пхутта Сихинг, второе по важности после Изумрудного Будды", которое было привезено в Бангкок из Чиангмая в 1795 году вице-королем Маха Сурой Сингханатом, братом короля Рамы I.

Также в в период с 30 декабря по 2 января в Национальном музее с 16:00 до 20:00 будут проходить мероприятия "Ночь в музее". Интересным для туристов может стать то, что они будут включать кулинарные демонстрации от всемирно известных поваров.

Ещё один совершенно бесплатный аттракцион ждёт туристов на курорте Паттайя - это шоу фейерверков. "Которое было отменено, а затем снова разрешено", - сообщают местные СМИ. Также они предупреждают туристов, что сократится празднование Нового года на популярной бангкокской улице Каосан Роуд - празднование сохранится, но до утра не затянется.