Мировой туризм ожидает открытия для самых многочисленных туристов

Возвращение китайских туристов, на которое надеются власти многих стран, может произойти уже в 2023 году, причём существенно раньше, чем ожидалось - не просто до начала летнего сезона, но даже до китайского Нового года - сразу после 8 января. По крайней мере, эту дату назвала китайская South China morning post, сообщив что к этой дате Китай намерен отказаться от карантина и открыть границы. Правда, подробностей пока не уточняется, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Издание сообщает только, что Национальная комиссия здравоохранения уведомила о смягчении антиковидных правил. Об этом сообщили три источника в органах здравоохранения в трёх китайских провинциях - Гуандун, Фуцзянь и Цзянсу.

Как уточнили медики, с 2020 года COVID-19 заявлен инфекционным заболеванием категории А - в которую входят, например, такие смертельные заболевания как бубонная чума и холера. Соответственно, она требует и жесткие ограничения - в том числе карантин инфицированных и контактировавших с ними, а также запрет на свободное передвижения граждан. Похоже с появлением менее опасных штаммов, таких как "омикрон" китайские власти всё же готовы перевести ковид в категорию В, которая "требует необходимого лечения и мер по сдерживанию распространения", но строгие меры контроля отменяет.

В том числе, как судя по всему пока неофициально предполагают источники издания должен быть отменён и жёсткий карантин на въезде-выезде, закрывающий туристам дорогу как из Китая, так и в Китай... Правда, по каким правилам, в каком количестве и с насколько жёсткими проверками по возвращению будут "выпускать" китайцев и готовы ли они будут путешествовать - пока никто даже не предполагает.

Напомним, возвращение китайских туристов назвали "жизненно важным". Такой вывод прозвучал на на Глобальном саммите Всемирного совета по путешествиям и туризму, состоявшемся на днях в Эр-Рияде.

"Восстановление туризма не начнётся без присутствия граждан второй по величине экономики мира", - таков общий тезис. В частности, Энтони Капуано, генеральный директор Marriott International, заявил, что "политика нулевого ковида" в Китае продолжает тормозить восстановление туризма, причём практически по всему земному шару.

"Проблема для нас заключается в том, что китайский путешественник расширил свою вселенную по всему миру. Они влияли на покупки в Европе, они были теми путешественниками, что путешествовали в другое время, чем все остальные туристы. Возвращение китайцев было бы плюсом для нас всех", - сказал Грег О'Хара, основатель и старший управляющий директор туристического инвестора Certares.