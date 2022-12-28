Гонконг может открыть границу с материковым Китаем

Режим бескарантинных поездок между Гонконгом и материковым Китаем может быть возобновлен к 10 января. Об этом сообщила в среду газета South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, на первом этапе въезд в этот специальный административный район КНР из соседней провинции Гуандун будет разрешен лицам, приезжающим с деловыми целями или по семейным обстоятельствам. На обычных туристов нововведение пока распространяться не будет, уточняет издание.

Одним из требованием для въезда станет предъявление отрицательных результатов ПЦР-теста на коронавирус, сданного не раньше, чем за 48 часов до прибытия.