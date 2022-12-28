Китай смягчает правила въезда в страну

Китайская таможня с 8 января следующего года больше не будет проверять прибывающих в страну граждан на наличие COVID-19. Об этом проинформировало в среду Главное таможенное управление КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 8 января 2023 года ПЦР-тестирование на коронавирус для всех прибывающих лиц будет отменено", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Китайская таможня также перестанет проверять замороженные и охлажденные импортные продукты на наличие следов коронавируса.

"С 8 января 2023 года будут отменены мониторинг и контроль всех импортируемых пищевых продуктов и товаров, относящихся к холодовой цепи <...>", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.