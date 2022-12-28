Гонконг отменяет требование о ПЦР-тестах для прибывающих

Власти Гонконга с четверга отменяют дальнейшие антиковидные ограничения, такие как ПЦР-тесты на коронавирус для въезжающих лиц. Об этом сообщила в среду газета South China Morning Post, ссылаясь на решение главы местной администрации Джона Ли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Связанные с пандемией риски вполне поддаются контролю в условиях, когда ковидом [в городе] переболели 2,5 млн человек [из 7,3 млн местного населения], а уровень вакцинации достиг 94%", - приводит издание высказывание руководителя региона.

Одновременно в Гонконге больше не будет действовать система доступа в общественные места на основе предоставления данных о вакцинации. В то же время сохранится масочный режим.

За последние сутки в этом специальном административном районе КНР было выявлено 20,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.