Важная новость для отправляющихся в Стамбул

Полеты временно прекращены в аэропорту Сабиха Гекчен в азиатской части Стамбула из-за взрыва на расположенном рядом с ним газопроводе в районе Тузла при проведении технических работ. Об этом сообщает в среду телеканал TRT, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Полеты прекращены в целях обеспечения безопасности полетов и авиаузла. Самолеты направляются в международный аэропорт Стамбула, который расположен в европейской части города, отмечает телеканал.