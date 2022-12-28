https://news.day.az/tourism/1523893.html Важная новость для отправляющихся в Стамбул
Важная новость для отправляющихся в Стамбул
Полеты временно прекращены в аэропорту Сабиха Гекчен в азиатской части Стамбула из-за взрыва на расположенном рядом с ним газопроводе в районе Тузла при проведении технических работ. Об этом сообщает в среду телеканал TRT, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Полеты прекращены в целях обеспечения безопасности полетов и авиаузла. Самолеты направляются в международный аэропорт Стамбула, который расположен в европейской части города, отмечает телеканал.
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