Большой ажиотаж на знаменитый курорт Турции на лето-2023

Объем ранних бронирований на лето 2023 на знаменитом турецком курорте Алания превысил уровень аналогичного перед рекордным 2019 годом - об этом заявил президент Ассоциации туристических операторов Аланьи (ALTID) Бурхан Сили, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru. Места в популярных отелях разлетаются, как горячие пирожки, и это означает, что мест в отелях Алании на лето-2023 всем не хватит.

"Заполняемость достаточно хорошая даже сейчас, раннее бронирование на 2023 год также проходит успешно", - заявил Сили. Он отметил, что в зимний период большинство отелей Алании всё же закрыты, но те, что открыты, получили хорошую загрузку.

"Что касается сезона 2023 года, я могу сказать, что полученные на данный момент предварительные заказы даже немного выше уровня 2019 года. Мы надеемся, что так будет и дальше, мировым проблемам придет конец, и мы продолжим быстро расти по объёму турпотока, а туризм - хорошо развиваться", - добавил турецкий эксперт.