Страны, куда хлынут миллионы китайских туристов после скорого открытия границы

Несмотря на всплеск ковида, Китай решил сделать туристам подарок на Лунный Новый год: объявил о скором намерении открыть свои границы для иностранных путешественников, отказался от карантина и разрешил выезд своим гражданам из страны с целью туризма. Изменения вступят в силу с 8 января. О том, в каких направлениях хлынут миллионы китайских туристов, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на исследование Trip.com, передает Day.Az.

Всего в течение получаса после объявления Национальной комиссией здравоохранения Китая послаблений антиковидных мер безопасности, длившихся три года, количество запросов на туры за рубеж выросли до 3-летнего максимума, сообщила компания по бронированию путешествий.

Вот основные направления, выбранные китайскими туристами:

1. Япония

2. Таиланд

3. Южная Корея

4. США

5. Сингапур

6. Малайзия

7. Австралия

8. Великобритания

9. Заключительными направлениями в списке желаний с самым быстрорастущим объемом поиска в интернете, стали Макао и Гонконг - специальные административные районы КНР.

При этом китайские власти также заявили, что разрешат гражданам Китая возобновить поездки, но не предоставили подробностей о сроках или процессе выезда/въезда.

Напомним, что во время пандемии Пекин запретил китайцам получать загранпаспорта или покидать страну, если у них не было четкой и важной причины выезда. До сих пор коронавирус классифицировался в Китае как инфекционное заболевание высшей категории наряду с холерой и чумой.

Справка: Лунный Новый год, известный как Праздник весны, - это один из крупнейших государственных праздников в Китае. В 2023 году празднование продлится с 21 по 27 января.