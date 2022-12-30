Страны, куда хлынут миллионы китайских туристов после скорого открытия границы
Несмотря на всплеск ковида, Китай решил сделать туристам подарок на Лунный Новый год: объявил о скором намерении открыть свои границы для иностранных путешественников, отказался от карантина и разрешил выезд своим гражданам из страны с целью туризма. Изменения вступят в силу с 8 января. О том, в каких направлениях хлынут миллионы китайских туристов, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на исследование Trip.com, передает Day.Az.
Всего в течение получаса после объявления Национальной комиссией здравоохранения Китая послаблений антиковидных мер безопасности, длившихся три года, количество запросов на туры за рубеж выросли до 3-летнего максимума, сообщила компания по бронированию путешествий.
Вот основные направления, выбранные китайскими туристами:
1. Япония
2. Таиланд
3. Южная Корея
4. США
5. Сингапур
6. Малайзия
7. Австралия
8. Великобритания
9. Заключительными направлениями в списке желаний с самым быстрорастущим объемом поиска в интернете, стали Макао и Гонконг - специальные административные районы КНР.
При этом китайские власти также заявили, что разрешат гражданам Китая возобновить поездки, но не предоставили подробностей о сроках или процессе выезда/въезда.
Напомним, что во время пандемии Пекин запретил китайцам получать загранпаспорта или покидать страну, если у них не было четкой и важной причины выезда. До сих пор коронавирус классифицировался в Китае как инфекционное заболевание высшей категории наряду с холерой и чумой.
Справка: Лунный Новый год, известный как Праздник весны, - это один из крупнейших государственных праздников в Китае. В 2023 году празднование продлится с 21 по 27 января.
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