Ниагарский водопад частично замерз

Огромные куски льда можно увидеть у основания Ниагарского водопада после сильного зимнего шторма, который прошел над территорией США. Об этом пишет "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ниагарский водопад, находящийся на границе американского штата Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио, частично обледенел. Вода продолжает падать вниз, но некоторые участки покрылись огромными ледяными глыбами.

Снежная буря вызвала огромные разрушения по всей Северной Америке, а в штате Нью-Йорк погибли 34 человека. Многие из них скончались в городе Буффало, расположенном к югу от Ниагарского водопада. Шторм принес в город более 1,2 м снежного покрова, вызвав серьезные проблемы на дорогах и оставив многие дома без электричества.

Сейчас в регионе установилась более теплая погода.