В Диснейлендах США разработали правила поведения для посетителей

В Диснейлендах Калифорнии и Флориды разработали свод правил поведения для посетителей на фоне роста количества драк в парках в 2022 году. Об этом сообщает The New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Правила под заголовком "Это нужно знать заранее" опубликованы на официальных сайтах парков. Там же гостей предупреждают, что в случае нарушения они будут выдворены с территории.

"Мы просим всех, кто приходит в это радостное место, проявлять к другим людям уважение, доброту и сопереживание", - говорится на сайте Диснейленда в Калифорнии.

Составители правил предупреждают, что в парке нужно быть вежливыми по отношению к посетителям и персоналу, "не используя бранных слов и воздерживаясь от небезопасных, незаконных, деструктивных или оскорбительных поступков".

Посетителей также просят не нарушать очереди на аттракционы и не занимать их для других людей.

Аналогичные требования предъявляются к гостям парка во Флориде. На сайте предупреждают, что те, кто не может выполнить эти "простые пожелания", будут вынуждены покинуть территорию.