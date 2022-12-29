Тибетским ледникам грозит таяние

Выбросы черного углерода южноазиатского региона приводят к сокращению площади ледников Тибетского плато. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Китайской академии наук.

Черный углерод - это твердая сажа, продукт неполного сгорания топлива в двигателе, а также любой другой биомассы. Он отличается крайне низкой отражательной способностью и поглощает солнечный свет, благодаря чему скапливающийся на ледниках черный углерод ускоряет их таяние. При этом Южная Азия является одним из крупнейших источников черного углерода в мире из-за топки углем и низких экологических стандартов.

Авторы новой работы обнаружили, что в XXI веке аэрозоли черного углерода повлияли на циркуляцию водяного пара в регионе и тем самым дополнительно повлияли на тибетские ледники. "Аэрозоли черного углерода в Южной Азии нагревают средние и верхние слои атмосферы, тем самым увеличивая температурный градиент между севером и югом", - говорят ученые.

Эти изменения метеорологических условий, вызванные аэрозолями черного углерода, приводят к тому, что больше водяного пара выпадает в виде осадков в Южной Азии. В результате количество осадков в Тибетском нагорье уменьшается, в том числе во время сезона дождей, особенно в южной части. Всего с 2007 по 2016 год ледник потерял 11% осадков, южная часть плато - 22%

Уменьшение количества осадков приводит к дальнейшему уменьшению материального обеспечения ледников.