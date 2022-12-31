Названы 8 лучших стран для путешествий веганов

Самые лучшие страны в мире для вегетарианского и веганского туризма определены по результатам исследования сериса Busuu, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru. По мере того, как образ жизни без мяса становится все более популярным в разных частях планеты, некоторые туристы ищут курорты, где овощи, злаки и другая растительная пища являются единственными ингредиентами в блюдах.

Busuu исследовал лучшие направления для вегетарианцев и веганов. Команда экспертов искала страны с широким выбором соотвествующих ресторанов. При этом список веганских мекк включал в себя государства, в которых раньше любили мясо и которые буквально недавно приняли новую тенденцию веганства, а также те, чья традиционная кухня уже в значительной степени состоит из блюд на растительной основе.

Итак, итоговый список следующий:

1. Индия. Индия возглавила список лучших мест для веганов и вегетарианцев, столкнувшись с жесткой конкуренцией. "В Индии нетрудно найти веганские или вегетарианские блюда, поскольку примерно 30% индийцев придерживаются растительной диеты. Это место мечты для гурманов, которые хотят отправиться со своими вкусовыми рецепторами в приключение. По всей стране полно продуктовых рынков и ресторанов, предлагающих разнообразные и обильно приправленные специями аутентичные блюда", - пояснили специалисты.

Согласно статистике Pew Research, примерно 8 из 10 индийцев ограничивают потребление мяса в своем рационе. Зачастую это объясняется не столько бедностью, сколько религиозными взглядами: почти 95% джайнов считают себя вегетарианцами, а 45% - индуистами.

2. Израиль. Израиль был назван вторым лучшим направлением в мире для вегетарианцев и веганов из-за огромного количества веганских ресторанов в стране. Самой популярной уличной едой в Израиле являются именно веганские продукты, фалафель и хумус, а буреки, пирожные с начинкой из шпината и картофеля, легко найти на продовольственных рынках.

3. Тайвань (Китай). Тайвань (Китай) занял третье место в рейтинге. Там около 14% населения страны считают себя вегетарианцами. Многие буддисты придерживаются вегетарианской диеты, а в меню без мяса на Тайване входят тофу и искусственное мясо.

4. Германия. Хотя пристрастие Германии к сосискам и шницелям может сделать ее включение в список неожиданным, европейская страна является ведущим производителем заменителей мяса.

5. Польша. Растительные диеты также набирают популярность в Польше и США, что приводит к открытию все большего количества веганских ресторанов.

6. Австралия

7. США

8. Таиланд. Тайская кухня основана на свежих овощах, и многие блюда можно легко адаптировать к веганской диете.

"Один из лучших способов познакомиться с иностранной культурой - это еда, и путешественники-веганы и вегетарианцы не должны упускать это из-за своих диетических требований. Тем более, что туристические страны предлагают такие широкие возможности. В странах, ориентированных на веганство, людям, придерживающимся образа жизни без мяса, не нужно беспокоиться о поиске мест, которые соответствуют их питанию, поскольку существует множество ресторанов и рынков, предлагающих аутентичные блюда на растительной основе", - говорилось в отчете.