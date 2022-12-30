Расположенный в селе Пирабадиль отель Shabran Wellbeing Resort находится на расстоянии в 147 км от столицы Баку. Общая территория отеля составляет 12.6 га и включает в себя 119 номеров разных категорий, а также 10 коттеджей для композиторов, 10 для писателей и 10 для художников.

Shabran Wellbeing Resort первый отель в Азербайджане, который предлагает Аюрведические (древний лечебный метод из Индии) услуги. Здесь предоставляются оригинальные услуги терапии профессиональными Панчакарма специалистами по древнеиндийским традициям.

Занимающая обширную площадь, Аюрведа Спа центр имеет салон красоты, 6 процедурных комнат, финскую сауну, парную сауну, зону отдыха и крытый бассейн. Здесь созданы все условия для занятий фитнесом и йогой. В СПА-центре Аюрведа будут проводиться лечебные процедуры Панчакармы, сеансы пранаямы, обучение йоге и образу жизни.

В отеле Shabran Wellbeing Resort находятся рестораны Rübai, Ahang, Ocaq Meat & Grill, а также Misra Lobby Lounge, Bade Lounge Bar и Aura Cafe. В отеле также есть бильярдная, кинозал, игровая комната, детская игровая комната и площадка для мини-футбола.

Отель предлагает конференц-залы Bayati и Shiraz, в которых могут разместиться до 180 человек для проведения деловых встреч, конференций и специальных мероприятий.

Для ознакомления с Shabran Wellbeing Resort, перейдите на сайт www.shabranwellbeing.az, а также подписывайтесь на наши каналы в социальных сетях и не забывайте отмечать нас под хэштегом #ShabranWellbeingResort.