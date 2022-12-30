Анна Мамедова: Когда цены приемлемые, то отдыхать хочется всем

С каждым прошедшим годом Азербайджан становится все более привлекательным со стороны мировой общественности в сфере туризма. Сможет ли Азербайджан удовлетворить потребности и ожидания туристов в 2023 году? Об этом и многом другом Day.Аz поговорил с руководителем туристического агентства AZE Turizm Анной Мамедовой.

- Здравствуйте, Анна ханум! Какие новые задачи AZE Turizm ставит перед собой в Новом 2023-м году?

- Здравствуйте! У нас есть много хороших и интересных проектов на 2023 год. Недавно у нас была отчетность по туризму за текущий год. Мы констатировали факт нашего развития в течении этого года и поделились этими данными с коллегами из туристической индустрии. Кстати, два дня тому назад я получила почётную грамоту за внесённый вклад в деле развития туризма в Азербайджане. Это почётная грамота была выдана Государственным агенством по туризму за подписью председателя Фуада Нагиева. Вручал мне данную грамоту Гёйдениз Гахраманов, председатель правления АТАА (Ассоциации Туристических Агенств Азербайджана), в котором состоит наше агенство AZE Turizm.

В 2023 году AZE Turizm будет развивать выездной туризм в Европу и в Грецию, в частности. Ожидается, что стоимость выездного туризма в следующем году повыситься, и мы считаем, что благодаря нашему проекту, наши туристы смогут путешествовать по более или менее доступным ценам. Кроме этого, я являюсь членом Ассоциации предпринимателей женщин Азербайджана и у нас в этой Ассоциации есть также свои проекты по развитию бизнес структур и связей. Мы участвовали в проектах в Средней Азии и сейчас мы планируем развивать подобные проекты в Европейских странах. Мы хотим показать европейцам, что наши женщины способны, талантливы и предприимчивые.



- В нашей предыдущей беседе мы говорили о моменте истины для внутреннего туризма и о том насколько закрытые границы позволили выявить потенциал внутреннего туризма. Вы в туристической сфере уже не первый год. Как вы считаете, какие проблемы остались в сфере внутреннего туризма и как вы видите пути их решения?



- Для начала отмечу, что внутренний туризм у нас сильно развивается. В этой связи хотелось бы отметить работу команды Государственного агенства по туризму и его председателя Фуада Нагиева, которые приложили много усилий для развития внутреннего туризма и продолжают эту работу. Например, как известно, в этом году очень много работ по реконструкции туристической инфраструктуры было сделано на территории Гобустанского, Исмаилинского, Шекинского, Гусарского и Кубинского районов. Я очень благодарна за такую работу. Также должна отметить активную деятельность председателя правления АТАА Гёйдениза Гахраманова, который встречается с каждой компанией и выслушивает их проблемы, были его встречи с Ассоциацией Отелей Азербайджана и обсуждались вопросы приемлемости цен, чтобы ещё больше местных туристов могли отдыхать в регионах. На данный момент многие местные туристы уже предпочитают отдыхать на новый год в регионах нашей страны и не выезжают заграницу. Конечно же, цены высокие, но не только у нас цены высокие. Например, выехать в Турцию сейчас также дорого.

Говоря о проблемах, в первую очередь, хотела бы отметить, что цены на авиабилеты несколько дороги для нашего туриста. Когда цены приемлемые, то отдыхать хочется всем. Беда тут заключается также в том, что цены на авиабилеты были дорогими, со временем они стали ещё дороже. Как выход из ситуации, считаю, что тем больше авиакомпаний будут выполнять рейсы к нам, тем больше успехов мы достигнем в развитии внутреннего и выездного туризма. Ведь так хочется услышать и у нас такой слоган, как "Баку - это место, где встречается весь мир!" Однозначно, надо открывать больше авиарейсов в Баку и из Баку в разных направлениях.

Далее нужно повысить уровень оказываемого сервиса в отелях или в ресторанах. Есть случаи, где у нас отель имеет пять звёзд, но сервис не тот. Решение проблемы вижу в проведении тренингов персоналу, чтобы сервис был на высшем уровне. Ведь в конечном итоге, людям продают не стены в отеле, а оказываемый сервис. Во внутреннем туризме есть не только местные туристы, но и представители разных стран. Например, сотрудники аккредитованных в Баку посольств и иностранных фирм. Они любят знакомиться с природой нашей страны и ездить отдыхать по Азербайджану. Среди таких иностранцев у меня есть немало знакомых, и они говорят, у вас всё прекрасно. Однако, я встречала также и людей, которые остались недовольными сервисом, к сожалению.

Также существует проблема с водителями и с гидами. Считаю, что деятельность в сфере перевозок туристов внутри страны и оказаний услуг гида, как физическими, так и юридическими лицами должно быть лицензировано со стороны Государственного агенства по туризму. И мы к этому идём. Например, Ассоциация гидов, АТАА и Государственное агенство сейчас серьезно работают над этим вопросом. Ведь лица, работающие из дома через интернет, не платят налоги, нигде не фиксируются, не проверяется уровень их знаний или профессионализма. Это также влияет на качество оказываемых услуг. Правда, справедливости ради надо сказать, что среди таких лиц есть и те, кто довольно успешно работают. К ним через Интернет обращаются туристы из арабских стран и российские туристы, в отличии, от европейцев, которые не доверяют таким лицам и предпочитают работать с туристическими компаниями. Транспортная компания, которая не имеет страховки, занимается перевозками туристов внутри страны. А когда нет страховки? Это ведь дорога, понимаете, может случиться всякое происшествие, не дай Бог. Кто будет за это отвечать? Кто-то поранился, например. У нас есть двухдневные страховки, и стоит это очень дёшево. Мы страхуем наших туристов, они доверяют нам и посещают спокойно наши регионы.

- На каком уровне находится востребованность внешнего туризма сегодня?



- Я полагаю, что повторения Covid-19 в том, масштабе, который был у нас в 2020-м году, не будет. Этот вирус будет с нами жить, и не думаю, что из-за этого вновь закроют границы людям. Весь мир сейчас ездит и гуляет, отдыхая в разных направлениях. Организм человека уже переболел этим вирусом, страх, фобия, панические атаки - всё это прошло. Люди стали спокойнее относится к этой болезни. Также не будем забывать, что большинство людей в мире сегодня вакцинировались. Я вакцинировалась, например. Поэтому я спокойно отправляюсь в путешествие. Люди продолжают вылетать на отдых заграницу. В жизни вам запомнятся три вещи; как вы жили, как любили и как гуляли по странам. Поэтому не бойтесь путешествовать.

- Впереди нас ждёт период раннего бронирования, когда можно ощутимо сэкономить на поездке. Расскажите, как можно запланировать такой тур, если, например, из-за рабочего графика сложно назвать точные даты поездки заранее?

- Человек заранее должен планировать свой отпуск. Тут надо определиться заранее, ибо придите вы летом в туристическое агенство, когда уже летний сезон начался или он в самом разгаре, то цены будут намного дороже, нежели если вы купите тот же тур в начале года. Раннее бронирование начинается в январе. Например, можно же сделать раннее бронирование на весенние праздники в марте, когда заранее известны нерабочие дни. У нашего агенства AZE Turizm есть прекрасное предложение, по которому можно за несколько дней посетить две или три европейские страны вместе с семьёй в праздники весны при раннем бронировании.

- Каким вы видите турбизнес в ближайшие годы?



- Опять-таки, я возвращаюсь к теме авиасообщения. До тех пор, пока не будут приемлемые цены на авиабилеты, то будет сложно развивать туризм. Ведь у нас всё есть: прекрасная природа, уникальная и неповторимая кухня, доброжелательный и отзывчивый народ. Мы должны быть открыты всему миру, чтобы было больше рейсов разных авиакомпаний. Не секрет, что туриндустрия является важным сектором, приносящий прибыль в госбюджет после нефтяной и газовой отрасли. У нас прекрасные аэропорты в регионах, у нас большой аэропорт в Баку, мы можем принимать больше рейсов. Однако, я думаю, что вместе с АТАА, Туристическим бюро и при поддержке Государственного агенства по туризму мы сможем решить вышеперечисленные задачи и турбизнес будет развиваться в ближайшие годы. Сегодня в Азербайджане сформировалась сильная команда во всех вышеперечисленных структурах туризма, есть все условия для работы, определена прекрасная дорожная карта и определены приоритеты, такие как тесное сотрудничество государственного и частного секторов, более углубленное изучение международного опыта в сфере развития туризма, продолжение процесса системного обучения персонала, занятого в сфере туризма. Наша общая задача на ближайшие годы - это добиться того, чтобы Азербайджан, как туристическое направление вошло в двадцатку популярных направлений в мире. Вместе мы идём к цели.

- Что бы вы пожелали нашим читателям в преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года?



- Я всем желаю крепкого здоровья, финансового благополучия, чтобы каждый прожил свою жизнь в радости. Желаю своему народу только счастья и чтобы был мир. Путешествуйте, как можно больше, так как путешествие меняет мировоззрение, и меняют мысли.

Спасибо большое за пожелания и интересную беседу.

Нихад Ахвердиев