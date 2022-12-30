ЕС выработает общие правила для въезда из Китая

Евросоюз планирует в ближайшее время выработать общие правила для тех, кто перемещается между Китаем и странами объединения. Об этом 30 декабря сообщило немецкое агентство DPA, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По информации издания, соответствующее письмо разослала 27 министрам здравоохранения еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес. Выработка правил объясняется обострившейся ситуацией с коронавирусом в КНР.

Общие правила должны будут регулировать порядок выезда в сторону Китая и возвращения из него. Предполагается их распространить также на работников авиакомпаний и аэропортов. Кириакидес предупредила о возможной необходимости ужесточения национальных мер борьбы с COVID-19.