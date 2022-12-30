Популярная страна смягчила въезд для туристов

Индонезия в пятницу, 30 декабря, отменила почти все оставшиеся меры по борьбе с коронавирусной инфекцией для местных жителей и туристов внутри страны, поскольку у большей части населения уже есть антитела. Об этом заявил президент популярной пляжной страны Джоко Видодо, его слова приводит агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава государства отметил, что в Индонезии больше не будут действовать ограничения по COVID-19 на собрания и передвижение. По его словам, подобное решение принято на основе последних данных о заражении.

При этом местные власти пока не объявили о снятии или послабления въездных ограничений для иностранных путешественников, они продолжают действовать. В настоящее время в Индонезию туристов пускают с сертификатами о полной вакцинации. Более того, для въезда в страну им нужно загрузить приложение Peduli Lindungi и иметь обратный билет.