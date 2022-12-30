Бакинский аэропорт дарит новогоднее настроение
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Международный аэропорт Гейдар Алиев создал праздничное новогоднее настроение для пассажиров перед путешествием, сообщает Day.Az.

На привокзальной площади аэропорта, у стенда "5 Звезд" от Skytrax пассажиры могут увидеть несколько необыкновенных конусообразных елок, украшенных гирляндами.

Праздничное оформление в бакинском аэропорту также дополняют несколько елок в терминалах воздушной гавани и украшенные стойки регистрации.