https://news.day.az/tourism/1524654.html Бакинский аэропорт дарит новогоднее настроение - ФОТО
Бакинский аэропорт дарит новогоднее настроение - ФОТО
Международный аэропорт Гейдар Алиев создал праздничное новогоднее настроение для пассажиров перед путешествием, сообщает Day.Az.
На привокзальной площади аэропорта, у стенда "5 Звезд" от Skytrax пассажиры могут увидеть несколько необыкновенных конусообразных елок, украшенных гирляндами.
Праздничное оформление в бакинском аэропорту также дополняют несколько елок в терминалах воздушной гавани и украшенные стойки регистрации.
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