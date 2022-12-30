Стюардесса назвала один опасный предмет на борту для пассажиров

Бывшая стюардесса назвала бортовые наушники одним из самых опасных предметов для пассажиров. Своим мнением она поделилась на форуме Quora.

Как передает Day.Az, на публикацию обратило внимание издание LADbible.

По словам бортпроводницы, наушники на борту самолета могут содержать на себе множество микробов и грязи, поскольку ими ежедневно пользуются десятки человек. При этом мягкие накладки заменяются только в том случае, если они порвались. Она обратила внимание, что во времена распространения коронавируса эта проблема становится все более острой. Стюардесса рекомендовала пассажирам приносить с собой на борт собственные наушники, поскольку даже самая дешевая техника будет безопаснее и чище, чем бортовая.