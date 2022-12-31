Мир собирается вводить обязательный контроль для туристов из Китая

Целый ряд стран Европы и мира вводят или собираются вводить обязательный контроль туристов из Китая, в связи с масштабной вспышкой коронавируса в этой стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, среди пошедших на такой шаг государств - Франция, Испания и Италия, где, по данным СМИ, накануне обнаружили ковид у половины прибывших одним рейсом туристов. Власти Германии как и Евросоюза в целом - пока не считают такую меру необходимой. Требования вступят в силу в ближайшие дни.

Каролина Дариас, министр здравоохранения Испании:

"На национальном уровне мы введём в аэропортах меры, требующие ото всех пассажиров, прибывающих из Китая, предоставить негативный результат теста на коронавирус или сертификат о полном курсе вакцинации".

При этом в самом Китае лишь несколько дней назад объявили об отмене обязательного карантина для всех въезжающих в страну туристов. Пекин после массовых протестов отказался от политики "нулевой терпимости" и последовательно ослабляет "антиковидные" ограничения.