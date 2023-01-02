Туристов предупредили, какие предметы постели в номере отеля не стирают регулярно

Зайдя в свой номер отеля, очень хочется "забыться и расслабиться", и отдельно от мысли, что убираться здесь будет кто-то другой. Однако туристов предупреждают: некоторые предметы постели и не только в номере отеля стирают не регулярно, и в этом случае лучше не расслабляться, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как рассказал в Reddit бывший работник отеля, первый такой предмет - это верхнее покрывало, лежащее на кровати. Хотя номера между туристами и убирают тщательно, этот предмет обычно стирают крайне редко. При этом на покрывале, даже у самых аккуратных туристов, часто оказывается как минимум чемодан, так как кровать в номере нередко самое удобное место для разгрузки багажа, а что там может оказаться ещё - "вы не хотите знать". "Просто не укрывайтесь им, не садитесь на него, по крайней мере без одежды, и вообще держите покрывало от себя подальше. Ну и постарайтесь не пачкать его перед следующим туристом", - рассказал работник отеля.

Ещё один неприятный "сюрприз": часто кровать отеля представляет собой "слоёный пирог" из нескольких простыней, так вот - случается, что между туристами меняют только верхний слой. "Инструкция говорит перестилать всю постель после каждого клиента. Однако в реальности ситуация такова, что отели нанимают кого угодно для работы по уборке номеров, и многие из них просто не заботятся о соблюдении правил и пропускают уборку некоторых вещей, чтобы сэкономить время", - заявляет эксперт. И убеждает туристов - если вам показалось, что бельё несвежее - попросите поменять кровать или даже номер. А также - типичное британское предупреждение - рекомендует осмотреть углы кровати "потайные места" на предмет непонятных красных или темных пятнышек на матрасе и постельном белье. И если они есть - немедленно связаться с администрацией, скорей всего, это сигнал о наличии клопов.

Ещё одна вещь, уже не касающаяся постели, о вероятной "немытости" которой предупреждает сотрудник отеля - это бутылка и стаканы. Но если о том, что стаканы в номере в лучше случае сполоснули между туристами холодной водой без моющего средства предупреждают почти все отельные эксперты, этот специалист прокомментировал и новомодный "экологичный" тренд. "Когда вы доберетесь до своего гостиничного номера, как бы вы ни хотели пить, но если в вашем номере стоит многоразовая бутылка с водой и стаканы, немедленно позвоните на ресепшен и вежливо попросите новую бутылку с водой и стаканы", - заявил он. Многоразовая стеклянная бутылка, конечно, хороша для окружающей среды, но ни один турист не сможет узнать, скольких гостей номера до него видела эта вода - уверяет эксперт. Так что всегда безопасней попросить свежей воды и дополнительные стаканы - есть шанс, что они будут чище.