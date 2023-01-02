В Турции начал действовать налог на проживание в отелях

В Турции с 1 января начнут взимать налог на проживание в отелях. Теперь все объекты размещения, которые находятся на территории страны, будут обязаны перечислять государству два процента от суммы, полученной за размещение туристов. Согласно правительственному вестнику T.C. Resmî Gazete, турагентства могут начать включать налог в стоимость туров, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О введении нового налога на проживание для отдыхающих в Турции стало известно в начале декабря 2022 года. Тогда уточнялось, что новое двухпроцентное налогообложение коснется туристов, которые поселятся в гостиницах, курортных поселках, бутик-отелях, мотелях, пансионатах, деревнях, высокогорных домах и кемпингах. Кроме того, налог будет взиматься с путешественников, которые во время отдыха будут проживать в общественных гостевых домах, базах отдыха и лагерях, за исключением ночлежек.