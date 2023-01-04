Из Европы в Венесуэлу прибыл первый за 15 лет круизный лайнер

Венесуэльский порт впервые за 15 лет принял круизный лайнер из Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник агентство Prensa Latina.

По его данным, лайнер с 498 путешественниками на борту прибыл на курортный остров Маргарита. Среди пассажиров есть граждане Бельгии, Германии, Испании, Италии и Франции. Отмечается, что столь длительный перерыв был обусловлен санкционными мерами против Боливарианской Республики.

Руководство страны отмечает, что планирует подготовить инфраструктуру других портов к приему крупных туристических лайнеров. "Мы хотим сделать другие порты доступными для прибытия круизных лайнеров. Там необходимо внедрение важных технических элементов, и мы уже работаем над этим", - сказал агентству ЭФЭ министр туризма и внешней торговли Венесуэлы Али Падрон. По словам главы ведомства, уже в этом году планируется полное восстановление круизного туризма.