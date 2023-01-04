Япония ужесточит ограничения на въезд из КНР на фоне вспышки ковида

Правительство Японии приняло решение с 8 января еще больше ужесточить требования к приезжающим из Китая на фоне вспышки ковида. Об этом заявил в среду премьер-министр Японии Фумио Кисида на первой пресс-конференции в наступившем году, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается въезда с территории материкового Китая, то с 8 января мы еще больше ужесточим правила", - сказал он. С конца декабря власти Японии стали требовать от всех, кто был на территории Китая в последние семь дней, сдавать экспресс-тест на антиген коронавируса при въезде в Японию. Теперь вместо него будет необходимо сдавать более точный ПЦР-тест.

Кроме того, необходимо будет предъявить справку об отрицательном результате теста на ковид, сделанного до вылета. Премьер также добавил, что власти просят авиакомпании не увеличивать количество рейсов из КНР.

В настоящее время путешественники, приезжающие из других стран и сделавшие три прививки от коронавируса признанными в Японии вакцинами, освобождены от сдачи теста на ковид. Остальным необходимо предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанном за 72 часа до вылета в Японию.

Решение об ужесточении требований к приезжающим было принято на фоне масштабной вспышки ковида в Китае после существенного ослабления антиковидных ограничений в декабре. Кроме того, принято решение с 8 января отменить обязательный карантин для прибывающих в Китай.

Помимо Японии ограничения ввел еще ряд стран, в том числе США, Италия, Испания и Израиль. МИД КНР резко раскритиковал эти решения, призвав не политизировать пандемию ковида и обещав ответные меры в отношении стран и регионов, которые ввели ограничения на въезд китайских граждан.