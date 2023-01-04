Стюардесса назвала три самых грязных места на борту самолета

Стюардесса из Аргентины назвала три самых грязных места в самолете. Лидером, по ее мнению, стал пол туалета, передает Daily Star.

Бортпроводница Барби (Barbie) заявила, что не рекомендует пассажирам ходить в туалет на борту самолета босиком. Вторым самым грязным местом, на ее взгляд, являются карманы сидений. Стюардесса рассказала, что путешественники кладут туда "отвратительные вещи", однако не уточнила, какие именно. Наконец, третьим самым грязным местом стали мусорные баки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Когда команда уборщиков заходит в самолеты, они никогда не моют мусорные баки, так что представьте, что вы можете там найти", - отметила Барби.