Прогулочный катер с туристами перевернулся рядом с Бали

Рядом с островом Бали перевернулся прогулочный катер с туристами на борту. В результате ЧП в воде оказались 34 человека, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Туристы и экипаж успели покинуть судно до того, как оно затонуло. По предварительным данным, катер столкнулся с неизвестным предметом и получил пробоину.