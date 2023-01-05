https://news.day.az/tourism/1525582.html Прогулочный катер с туристами перевернулся рядом с Бали - ВИДЕО
Прогулочный катер с туристами перевернулся рядом с Бали - ВИДЕО
Рядом с островом Бали перевернулся прогулочный катер с туристами на борту. В результате ЧП в воде оказались 34 человека, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Туристы и экипаж успели покинуть судно до того, как оно затонуло. По предварительным данным, катер столкнулся с неизвестным предметом и получил пробоину.
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