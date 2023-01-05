Популярный курорт вводит запрет для туристов на пляжах

С 16 января 2023 года вступит в силу долгожданный закон, запрещающий туристам и местным курение на пляжах популярного курорта Тенерифе, который входит в число Канарских островов в Испании, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Тенерифе - одно из лучших туристических направлений для многих путешественников. Однако уже в этом месяце некоторым курильщикам придется смириться с новыми строгими правилами, введенными властями Санта-Крус по согласованию с министерством здравоохранения пиренейского королевства. С 16 января (понедельник) на местных общественных пляжах будет запрещено курение. Как отметили в минздраве, запрет на курение преследует две цели: снизить риски загрязнения и способствовать снижению числа курильщиков в стране.

"Чтобы избежать присутствия окурков на песке и возможного последующего загрязнения побережья, курение запрещено на пляжах и в местах для купания муниципалитета, за исключением мест, специально разрешенных и обозначенных Советом", - заявлено в новом законе. При этом испанские эксперты не делают различий между дымом от обычных и электронных сигарет, а также кальяна. Курильщиков, пойманных за запретным действием в одном из общественных мест курорта, ожидает крупный штраф.

По словам представителей комиссии общественного здравоохранения, курение на побережье - это потенциальная угроза загрязнения морю и песку, поэтому любому, кто оставляет мусор за пределами мусорного ведра или разбрасывает окурки, жевательную резинку, грозит штраф в размере 2.000 евро.

В рамках закона таким заведениям, как пляжные рестораны и бары, которые не поставили мусорные баки и урны для своих туристов-клиентов и не следят за чистотой своих территорий тоже будут наказаны: в случае фиксации нарушения им придется заплатить немалый штраф - 100.000 евро.

"Владельцы пляжных баров, киосков, ресторанов и других заведений гостеприимства вблизи пляжей или внутри них, должны действовать ответственно и избегать образования разбросанного мусора, а также должны иметь необходимые контейнеры для него", - также говорилось в постановлении.

Впрочем, хотя курильщиков максимально притесняют на островном курорте, курение все еще будет разрешено на некоторых его пляжах, и чтобы свободно подымить с видом на море, туристам нужно будет проверять, нет ли поблизости знаков, запрещающих это.

Напомним, в настоящее время подобный запрет уже действует на территории других Канарских островов, а также в Галисии, Кантабрии, Валенсии, Астурии, Арагоне, а также на Балеарских островах (Майорка, Менорка, Ибица и Форментера).

Стоит отметить, что курение уже запрещено и в Барселоне. Запрет был введен в июле. Пойманному за курение на одном из городских пляжей грозит штраф в размере 30 евро. На городском сайте Барселоны опубликована следующая информация: "Этот запрет основан на защите окружающей среды и праве граждан пользоваться чистым общественным пространством, свободным от дыма и окурков". Тем более, сигаретные окурки являются основной причиной загрязнения прибрежных районов и могут быть чрезвычайно вредны для морской флоры и фауны.

Кроме того, в последние месяцы несколько ведущих испанских направлений ввели новые законы для туристов и местных жителей. Так, Балеарские острова, будучи крупным центром туризма, сообщил о строгих правилах, регулирующих употребление алкоголя. Это было сделано в попытке обуздать алкогольный туризм в стране. Туристам, посещающим популярные места для вечеринок, такие как Ибица и Магалуф, в отелях, работающих по системе "все включено", теперь предлагается максимум шесть напитков в день. Круизы с выпивкой также запрещены на курортах, а барам больше нельзя предлагать пить без ограничений.

Власти Малаги объявили, что будут штрафовать туристов, которых уличат в разгуливании по городу в непристойных костюмах.

"Общественные пространства должны быть сохранены как места, где люди могут встречаться, общаться и наслаждаться своим досугом, уважая других", - сообщил местным СМИ источник в мэрии.

По словам экспертов, не исключено, что новые правила могут стать причиной снижения турпотока в испанском регионе.