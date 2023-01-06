Названы лучшие в мире туристические деревни

Лучшие в мире туристические деревни назвала UNWTO для туристов - любителей новых "экологичных" трендов и свежего воздуха. Всего в список попали 32 деревни примерно из пары десятков стран, причём отбор был жёстким и в соответствии с новыми туристическими трендами, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Так, согласно заявлению UNWTO, одним из главных критериев стало то, что все выбранные места выбраны за то, как они "увеличивают число посетителей, не разрушая то, что посетители приезжают посмотреть". "Награда присуждается сельским направлениям, которые используют туризм в качестве движущей силы развития и новых возможностей для работы и дохода, сохраняя и продвигая ценности и продукты, основанные на традициях сообщества. Инициатива также признает деревни за их приверженность инновациям и устойчивости во всех ее аспектах - экономические, социальные и экологические", - говорится в заявлении ассоциации. Также в нём отмечается, что программа направлена "на борьбу с депопуляцией в сельской местности, продвижение гендерного равенства, инноваций, инфраструктуры и инвестиций, а также сокращение регионального неравенства доходов и развития - и все это при одновременном внедрении устойчивого туризма и сокращении выбросов и отходов".

На роль кандидатов в списке были выдвинуты 136 деревень из 57 государств, причём из каждой страны можно было подавать всего три деревни. Единственная страна, где все три кандидата вошли в список лидеров - это Испания, от которой в список попали деревни Рупит, Алькесар и Гваделупе. От некоторых стран сумели попасть по две деревни - от Швейцарии до Китая и Эквадора.

Полностью же список самых красивых и "продвинутых" деревень выглядит так:

Целль-ам-Зее, Австрия

Ваграйн, Австрия

Пукельдон, Чили

Дажай, Китай

Цзинчжу, Китай

Чоачи, Колумбия

Агуарико, Эквадор

Ангочагуа, Эквадор

Экодеревня Дроссельных гор, Эфиопия

Местиа, Грузия

Кфар-Кама, Израиль

Саурис Заре, Италия

Изола-дель-Джильо, Италия

Умм Кайс, Иордания

Крил, Мексика

Эль Фуэрте, Мексика

Ксар-Эльхорбат, Марокко

Мулай Бузерктун, Марокко

Ламы, Перу

Ракчи, Перу

Каштелу-Нову, Португалия

Пхёнса-ри, Республика Корея

Расинари, Румыния

Старый город Ал-Ула, Саудовская Аравия

Бохинь, Словения

Рупит, Испания

Алькесар, Испания

Гваделупе, Испания

Мюртен, Швейцария

Андерматт, Швейцария

Бирги, Турция

Тайхай, Вьетнам.