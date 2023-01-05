В ЕС рекомендовали ввести тестирование на COVID-19 для пасажиров из Китая

В Евросоюзе (ЕС) призвали все страны объединения ввести тестирование на COVID-19 для приезжающих из Китая. Решение принято по итогам встречи в рамках механизма кризисного управления ЕС (IPCR), прошедшего 4 января, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Как следует из заявления IPCR, опубликованного шведским председательством в совете ЕС, страны договорились "о скоординированном профилактическом подходе" к ситуации с коронавирусом в Китае.

В частности, рекомендовано введение всем требования о сдаче отрицательного теста на COVID-19 не более чем за 48 часов до вылета из Китая в ЕС. Кроме того, рекомендуется проведение выборочного тестирования для пассажиров, пребывающих из Китая.

Также участники встречи сочли необходимым ввести ношение медицинской маски или респиратора для всех, кто летит в страну или из нее. Еще одной рекомендацией стало проводить анализ воды на COVID-19 в системах канализации международных авиарейсов по примеру США.

Страны ЕС также согласились в необходимости "оценить ситуацию и пересмотреть введенные меры к середине января 2023 года".