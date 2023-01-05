Материковый Китай cнимет ковид-ограничения для прибывающих из Гонконга

Власти материкового Китая с 8 января снимают антиковидные ограничения и большинство требований для авиарейсов и пассажиров, прибывающих из Гонконга и Макао. Об этом сообщил в четверг Госсовет КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется в распространенном заявлении, тех, у кого при въезде из указанных специальных административных районов в континентальный Китай был обнаружен коронавирус, теперь не будут отправлять на строгий, в том числе централизованный, карантин. Теперь они могут самостоятельно лечиться в месте проживания.

В то же время прибывающим из Гонконга необходимо за 48 часов до вылета получить отрицательный тест на COVID-19. Что касается тех, кто приезжает из Макао, то никаких медицинских подтверждений от человека не требуется, если в течение семи дней он не путешествовал за границей.

Кроме того, с 8 января КНР восстанавливает обслуживание транзитов через Гонконг и Макао. Отменяются ограничения и на количество рейсов из этих специальных административных районов. Одновременно устанавливается прерванное воздушное сообщение между ними и крупнейшими городами Китая.

Более того, компетентные органы КНР возобновляют регулярную выдачу документов, необходимых китайским гражданам для оформления туристической или рабочей поездки в Гонконг и Макао.

На рейсах из этих специальных административных районов от пассажиров по-прежнему требуется носить медицинские маски. Однако снимаются ограничения, касающиеся заполняемости салона самолета.