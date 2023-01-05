Швеция и Германия ввели требование для приезжих из Китая

Прибывающие в Швецию из Китая путешественники старше 12 лет, не являющиеся подданными королевства, начиная с 7 января следующие три недели обязаны предъявлять при въезде в страну отрицательный тест на COVID-19. Такое решение принято шведским правительством на фоне активного распространения в Китае коронавирусной инфекции, сообщил в четверг на пресс-конференции министр социальных дел Якоб Форссмед, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Цель состоит в том, чтобы отсрочить возможное появление новых вариантов вируса и, таким образом, расширить возможности для принятия мер и в конечном итоге снизить нагрузку на систему здравоохранения", - отметил он.

В Китае требование наличия отрицательного теста было подвергнуто критике. Китайский МИД назвал такую меру неприемлемой и заявил, что на нее может быть дан соответствующий ответ.

Ранее управление здравоохранения Швеции заявило о требование отрицательного теста на коронавирус для людей, приезжающих в королевство из Китая. "Эпидемиологическая ситуация в Китае в отношении COVID-19 неясна. В то же время ожидается, что в ближайшие недели количество поездок из страны резко возрастет. Поэтому управление здравоохранения просит правительство подготовиться к введению требований, согласно которым люди, путешествующие в Швецию из Китая, должны иметь возможность предъявить справку о недавнем отрицательном тесте на COVID-19", - пояснили в ведомстве.

"Это следует рассматривать как возможную меру профилактики заражения в свете того факта, что в настоящее время у нас мало информации об эпидемиологической ситуации в Китае. Это относится не в последнюю очередь к случаям, когда там циркулируют варианты вируса, отличные от тех, что обнаружены в остальном мире", - прокомментировала представитель управления Сара Бюфорс.

Решение ФРГ

Прибывающие из Китая в Германию также должны будут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. Такое решение принял министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах, сообщает агентство DPA.

По его данным, приниматься будут результаты не только ПЦР-тестов, но и обычных экспресс-тестов. Когда правило вступит в силу, не уточняется.

Ранее страны ЕС согласились с необходимостью оценить ситуацию и пересмотреть к середине текущего месяца введенные меры, касающиеся тестирования на коронавирус приезжающих из Китая.

После решения китайских властей ослабить антикоронавирусные меры ряд стран ужесточил правила въезда из КНР на фоне массовой вспышки заболевания и опасений возникновения новых штаммов, устойчивых к выработанному иммунитету. Об ужесточении правил для приезжающих из КНР сообщили Великобритания, США, Южная Корея, Япония и некоторые другие государства, в том числе ряд стран ЕС.