Вниманию путешествующих в Таиланд

Власти Таиланда планируют обязать всех прибывающих в королевство предоставлять подтверждение о вакцинации от коронавируса как минимум двумя прививками, сообщает газета Bangkok Post.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в публикации говорится, что таиландские путешественники должны иметь медицинскую страховку, гарантирующую покрытие расходов на лечение при положительном результате теста.

Министр здравоохранения королевства Анутин Чарнвиракул пояснил, что нововведение необходимо, так как Тайланд - важное направление для для путешественников многих стран, включая КНР, при этом меры не должны никого дискриминировать.

"Принцип заключается в том, что не будет никакой дискриминации в отношении конкретной страны, поскольку коронавирус распространяется во всех странах, а штаммы схожи", - сказал он.