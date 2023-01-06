IАТА недовольна ограничениями для авиапассажиров из Китая
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В Международной ассоциации воздушного транспорта (IАТА) выступили против инициатив ряда стран по введению ограничений для авиапассажиров из Китая в связи со вспышкой COVID-19, сообщает Day.Az со ссылкой на Associated Press.

"Разочаровывает подобное рефлекторное возрождение мер, которые в последние три года показали свою неэффективность", - цитирует агентство заявление главы ассоциации Уилли Уолша.

"Исследования, проведенные после появления варианта коронавируса "Омикрон", показали, что создание барьеров для передвижений никак не помогли пройти пик инфекций. В лучшем случае ограничения на несколько дней задерживали этот пик", - добавил он.

Подобные заявления прозвучали на фоне сообщений о том, что в ЕС близки к согласованию общих мер в отношении авиапассажиров из Китая. Ограничения уже ввели, в частности, США и ряд стран Евросоюза. При этом общеевропейских мер пока нет.

FILE - Shoppers wearing masks visit a popular mall following the easing of pandemic restrictions in Beijing, Sunday, Jan. 1, 2023. European Union nations are fine-tuning a coordinated response to China's COVID-19 crisis on Wednesday, Jan. 4, 2023 and are zeroing in on travel restrictions that would upset both Beijing and the global airline industry. (AP Photo/Ng Han Guan, File)

FILE - A couple walk past EU flags outside EU headquarters in Brussels, Tuesday, Oct. 26, 2021. European Union nations are fine-tuning a coordinated response to China's COVID-19 crisis on Wednesday, Jan. 4, 2023 and are zeroing in on travel restrictions that would upset both Beijing and the global airline industry. (AP Photo/Virginia Mayo, File)

FILE - Medical personnel wait for passengers coming with an Air China flight from Guangzhou, China, in a COVID-19 testing area set at Rome's Leonardo da Vinci international airport in Fiumicino, Thursday, Dec. 29, 2022 after Italy made coronavirus tests mandatory for all airline passengers arriving from China. European Union nations are fine-tuning a coordinated response to China's COVID-19 crisis on Wednesday, Jan. 4, 2023 and are zeroing in on travel restrictions that would upset both Beijing and the global airline industry. (AP Photo/Alessandra Tarantino, File)

FILE - Medical personnel wait for passengers coming with an Air China flight from Guangzhou, China, in a COVID-19 testing area set at Rome's Leonardo da Vinci international airport in Fiumicino, Thursday, Dec. 29, 2022 after Italy made coronavirus tests mandatory for all airline passengers arriving from China. European Union nations are fine-tuning a coordinated response to China's COVID-19 crisis on Wednesday, Jan. 4, 2023 and are zeroing in on travel restrictions that would upset both Beijing and the global airline industry. (AP Photo/Alessandra Tarantino, File)