Туристам назвали худшие места в самолете

Путешественникам, которые во время перелета испытывают целый спектр негативных эмоций из-за сильной турбулентности, в самолете следует садиться на кресла, расположенные в передней части самолета, строго до мест у крыльев. О причинах этого рассказала стюардесса с 20-летним стажем Мадлен Дойл, а также пилот турецких авиалиний Эсер Аксан Эрдоган в беседе с Sun Online Travel, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Кресла в хвостовой части самолета - худшие места для чувствительных пассажиров, сообщили эксперты. Имея опыт работы как внутренних, так и на международных рейсах, бортпроводница объяснила это особенностями строения воздушного судна: "Строение самолета предусматривает действие, напоминающее качели, где самая устойчивая часть находится над крыльями. Турбулентность сильнее всего ощущается в задней части самолета - там гораздо больше "ухабов". Если вы думаете, что будете чувствительны к ней, сядьте за крылья".

По словам другого эксперта, Саймона Мартина, автора книги "Путешествие стюарда поневоле", есть еще один важный момент: в одной части земного шара можно ожидать более интенсивную турбулентность, нежели в другой: "Если вы возвращаетесь из США в Великобританию по воздуху, вас будут ожидать реактивные потоки над Атлантикой, которые могут вызывать сильный ветры".

Хотя турбулентность сама по себе не может привести к крушению самолета, пилот Эсер Аксан Эрдоган, которая летает преимущественно на самолетах Boeing 737 от турецкого лоукостера Pegasus, объяснила, что на самом деле происходит в кабине пилотов во время сильной воздушной тряски. По словам 32-летней летчицы, пилоту, отвечающему за управление лайнером, надлежит думать не только о том, когда воздушное судно перестанет трястись, но и о следовании маршруту: "Во время сильной турбулентности мы не управляем самолетом. Это не значит, что он перевернется вверх дном или что-то в этом роде, просто в этот момент судно находится не под нашим контролем, но оно все еще летит. Очевидно, что это временно. Потом мы снова контролируем ситуацию, и нам нужно набрать или потерять высоту или, в каком бы состоянии ни находился самолет, мы должны это исправить".

В любом случае, если туристы слышат настоятельную рекомендацию сесть на свои места и пристегнуться ремнями безопасности, это может означать, что судно приближается к зоне турбулентности. Как отметил пилот Джон Гривз, "если пилот говорит стюардессам сесть, вам лучше его послушать", а пассажирам - бортпроводниц.