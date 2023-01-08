Самые загруженные аэропорты мира
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Несмотря на то, что официальная международная статистика IATA по загрузке авиакомпаний и аэропортов появится только через несколько месяцев, специалисты уже подводят собственные промежуточные итоги. Про самые загруженные аэропорты мира рассказали в Simple Flying, передает Day.Az со ссылкой на atorus.ru.

Для сравнения приведены цифры за 2021 год и допандемийный 2019 год.

САМЫЕ ЗАГРУЖЕННЫЕ АЭРОПОРТЫ МИРА 2022 ГОДА: ПО РЕЙСАМ

Семь самых загруженных аэропортов оказались в США. И некоторые из них оказались более людными, чем до пандемии.

Сильно выросли позиции аэропорта Нью-Йорка JFK, Дели и Стамбула, которые сейчас входят в первую десятку, а раньше были значительно ниже. Они вытеснили Пекинский Beijing Capital (столичный аэропорт Пекина), аэропорт Франкфурта и лондонский Хитроу. Причем эксперты отмечают, что рост количества рейсов не всегда влечет за собой пропорциональное увеличение количества пассажиров.

МЕСТО

АЭРОПОРТ

РЕЙСЫ В 2022 ГОДУ

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 2021

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 2019

1

Атланта

348,000

1

2

2

Чикаго, О'Хара

337,000

2

1

3

Даллас

315,000

3

3

4

Денвер

296,000

4

5

5

Лос-Анджелес

239,000

6

4

6

Северная Каролина, аэропорт Шарлотта

227,000

5

7

7

Нью-Йорк, JFK

211,000

29

19

8

Дели

206,000

16

17

9

Стамбул

196,000

30

21

10

Амстердам

193,000

33

10

САМЫЕ ЗАГРУЖЕННЫЕ АЭРОПОРТЫ МИРА ПО ПРОДАННЫМ КРЕСЛАМ

По пассажиропотоку Атланта также традиционно занимает первое место. Но и изменений в этой категория очень много. Столичный аэропорт Пекина также больше не входит в ТОП-10, хотя был вторым. Та же участь постигла аэропорт Шанхая - Пудонг, Гонконг и Франкфурт.

"Восстанавливаться они будут очень медленно", - прогнозируют эксперты издания.

Зато предлагается обратить внимание на Денвер, роль которого значительно изменилась еще в пандемию. Это был единственный аэропорт из ТОП-10 где количество проданных кресел увеличилось в этом году, несмотря на значительное повышение рейтинга некоторых других аэропортов.

МЕСТО

АЭРОПОРТ

ПРОДАНО КРЕСЕЛ В 2022 ГОДУ

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 2021

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 2019

1

Атланта

54,9 млн

1

1

2

Дубай

45,3 млн

13

3

3

Даллас

43,3 млн

2

13

4

Денвер

41,3 млн

3

21

5

Чикаго, О'Хара

41,2 млн

5

7

6

Токио, Ханэда

41,1 млн

11

4

7

Лондон, Хитроу

40,5 млн

37

6

8

Лос-Анджелес

39,8 млн

6

5

9

Стамбул

39,3 млн

19

15

10

Дели

38,8 млн

10

18