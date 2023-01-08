Самые загруженные аэропорты мира - РЕЙТИНГ
Несмотря на то, что официальная международная статистика IATA по загрузке авиакомпаний и аэропортов появится только через несколько месяцев, специалисты уже подводят собственные промежуточные итоги. Про самые загруженные аэропорты мира рассказали в Simple Flying, передает Day.Az со ссылкой на atorus.ru.
Для сравнения приведены цифры за 2021 год и допандемийный 2019 год.
САМЫЕ ЗАГРУЖЕННЫЕ АЭРОПОРТЫ МИРА 2022 ГОДА: ПО РЕЙСАМ
Семь самых загруженных аэропортов оказались в США. И некоторые из них оказались более людными, чем до пандемии.
Сильно выросли позиции аэропорта Нью-Йорка JFK, Дели и Стамбула, которые сейчас входят в первую десятку, а раньше были значительно ниже. Они вытеснили Пекинский Beijing Capital (столичный аэропорт Пекина), аэропорт Франкфурта и лондонский Хитроу. Причем эксперты отмечают, что рост количества рейсов не всегда влечет за собой пропорциональное увеличение количества пассажиров.
|
МЕСТО
|
АЭРОПОРТ
|
РЕЙСЫ В 2022 ГОДУ
|
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 2021
|
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 2019
|
1
|
Атланта
|
348,000
|
1
|
2
|
2
|
Чикаго, О'Хара
|
337,000
|
2
|
1
|
3
|
Даллас
|
315,000
|
3
|
3
|
4
|
Денвер
|
296,000
|
4
|
5
|
5
|
Лос-Анджелес
|
239,000
|
6
|
4
|
6
|
Северная Каролина, аэропорт Шарлотта
|
227,000
|
5
|
7
|
7
|
Нью-Йорк, JFK
|
211,000
|
29
|
19
|
8
|
Дели
|
206,000
|
16
|
17
|
9
|
Стамбул
|
196,000
|
30
|
21
|
10
|
Амстердам
|
193,000
|
33
|
10
САМЫЕ ЗАГРУЖЕННЫЕ АЭРОПОРТЫ МИРА ПО ПРОДАННЫМ КРЕСЛАМ
По пассажиропотоку Атланта также традиционно занимает первое место. Но и изменений в этой категория очень много. Столичный аэропорт Пекина также больше не входит в ТОП-10, хотя был вторым. Та же участь постигла аэропорт Шанхая - Пудонг, Гонконг и Франкфурт.
"Восстанавливаться они будут очень медленно", - прогнозируют эксперты издания.
Зато предлагается обратить внимание на Денвер, роль которого значительно изменилась еще в пандемию. Это был единственный аэропорт из ТОП-10 где количество проданных кресел увеличилось в этом году, несмотря на значительное повышение рейтинга некоторых других аэропортов.
|
МЕСТО
|
АЭРОПОРТ
|
ПРОДАНО КРЕСЕЛ В 2022 ГОДУ
|
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 2021
|
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 2019
|
1
|
Атланта
|
54,9 млн
|
1
|
1
|
2
|
Дубай
|
45,3 млн
|
13
|
3
|
3
|
Даллас
|
43,3 млн
|
2
|
13
|
4
|
Денвер
|
41,3 млн
|
3
|
21
|
5
|
Чикаго, О'Хара
|
41,2 млн
|
5
|
7
|
6
|
Токио, Ханэда
|
41,1 млн
|
11
|
4
|
7
|
Лондон, Хитроу
|
40,5 млн
|
37
|
6
|
8
|
Лос-Анджелес
|
39,8 млн
|
6
|
5
|
9
|
Стамбул
|
39,3 млн
|
19
|
15
|
10
|
Дели
|
38,8 млн
|
10
|
18
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре