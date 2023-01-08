Несмотря на то, что официальная международная статистика IATA по загрузке авиакомпаний и аэропортов появится только через несколько месяцев, специалисты уже подводят собственные промежуточные итоги. Про самые загруженные аэропорты мира рассказали в Simple Flying, передает Day.Az со ссылкой на atorus.ru.

Для сравнения приведены цифры за 2021 год и допандемийный 2019 год.

САМЫЕ ЗАГРУЖЕННЫЕ АЭРОПОРТЫ МИРА 2022 ГОДА: ПО РЕЙСАМ

Семь самых загруженных аэропортов оказались в США. И некоторые из них оказались более людными, чем до пандемии.

Сильно выросли позиции аэропорта Нью-Йорка JFK, Дели и Стамбула, которые сейчас входят в первую десятку, а раньше были значительно ниже. Они вытеснили Пекинский Beijing Capital (столичный аэропорт Пекина), аэропорт Франкфурта и лондонский Хитроу. Причем эксперты отмечают, что рост количества рейсов не всегда влечет за собой пропорциональное увеличение количества пассажиров.

МЕСТО АЭРОПОРТ РЕЙСЫ В 2022 ГОДУ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 2021 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 2019 1 Атланта 348,000 1 2 2 Чикаго, О'Хара 337,000 2 1 3 Даллас 315,000 3 3 4 Денвер 296,000 4 5 5 Лос-Анджелес 239,000 6 4 6 Северная Каролина, аэропорт Шарлотта 227,000 5 7 7 Нью-Йорк, JFK 211,000 29 19 8 Дели 206,000 16 17 9 Стамбул 196,000 30 21 10 Амстердам 193,000 33 10

САМЫЕ ЗАГРУЖЕННЫЕ АЭРОПОРТЫ МИРА ПО ПРОДАННЫМ КРЕСЛАМ

По пассажиропотоку Атланта также традиционно занимает первое место. Но и изменений в этой категория очень много. Столичный аэропорт Пекина также больше не входит в ТОП-10, хотя был вторым. Та же участь постигла аэропорт Шанхая - Пудонг, Гонконг и Франкфурт.

"Восстанавливаться они будут очень медленно", - прогнозируют эксперты издания.

Зато предлагается обратить внимание на Денвер, роль которого значительно изменилась еще в пандемию. Это был единственный аэропорт из ТОП-10 где количество проданных кресел увеличилось в этом году, несмотря на значительное повышение рейтинга некоторых других аэропортов.