В Таиланде начала действовать система штрафных баллов для водителей

Система штрафных баллов для автомобилистов заработала с 9 января в Таиланде, об этом сообщает ТАСС. По мнению властей королевства, нововведение позволит снизить количество аварий на дорогах, передает Day.Az.

Отмечается, что каждое водительское удостоверение имеет 12 баллов, которые будут вычитаться в зависимости от серьезности совершенного нарушения ПДД. Например, за разговор по телефону во время движения или непристегнутый ремень безопасности можно лишиться одного балла. Два балла могут вычесть за проезд на красный сигнал светофора и езду по встречной полосе. Три балла вычитаются за нелегальные гонки, а четыре - за вождение в пьяном виде.

Когда количество баллов снизится до 0, действие водительских прав приостанавливается на 90 дней. За вождение без прав водитель может быть лишен свободы на срок до трех месяцев и (или) наказан штрафом в размере до 10 тыс. батов ($300).