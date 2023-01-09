Таиланд ужесточил правила въезда для туристов

На фоне нового всплеска коронавирусной инфекции власти Таиланда ужесточили контроль за иностранными туристами, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно обновленным правилам, все путешественники старше 18 лет по прибытии в королевство теперь должны предоставить сертификат вакцинации от COVID-19 или пройти ПЦР-тест.