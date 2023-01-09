https://news.day.az/tourism/1526703.html Таиланд ужесточил правила въезда для туристов
Таиланд ужесточил правила въезда для туристов
На фоне нового всплеска коронавирусной инфекции власти Таиланда ужесточили контроль за иностранными туристами, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно обновленным правилам, все путешественники старше 18 лет по прибытии в королевство теперь должны предоставить сертификат вакцинации от COVID-19 или пройти ПЦР-тест.
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