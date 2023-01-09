Таиланд ужесточил правила въезда для туристов
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На фоне нового всплеска коронавирусной инфекции власти Таиланда ужесточили контроль за иностранными туристами, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно обновленным правилам, все путешественники старше 18 лет по прибытии в королевство теперь должны предоставить сертификат вакцинации от COVID-19 или пройти ПЦР-тест.