AZAL запускает рейсы по маршруту Баку-Алматы-Баку

В рамках развития полетной программы в марте 2023 года авиакомпания ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) начнет выполнять полеты из Баку в крупнейший город Казахстана - Алматы.



Как сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе AZAL, с 17 марта национальная авиакомпания страны планирует начать осуществление рейсов по маршруту Баку - Алматы - Баку с частотой два рейса в неделю - по вторникам и пятницам.

Полное расписание рейсов доступно на официальном сайте авиакомпании - www.azal.az. Приобрести авиабилеты на рейсы можно на сайте "Азербайджанских Авиалиний", через мобильное приложение, а также в аккредитованных агентствах авиакомпании.

На рейсы будут приниматься только те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

Граждане Азербайджана, путешествующие в Казахстан, могут ознакомиться с правилами въезда в эту страну по следующей ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-kazakhstan.

С правилами въезда в Азербайджан можно ознакомиться по ссылке:

https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan.

Отметим, что в настоящее время авиакомпания Buta Airways, входящая в состав ЗАО AZAL, выполняет полеты по маршруту Баку-Актау-Баку три раза в неделю.