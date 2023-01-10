Турция готовится к приему миллионов китайских туристов

Пока Европа и другие страны мира стараются отгородиться от многомиллионного турпотока из Китая, вводя для них тестирование, Турция, напротив, готовится к долгожданной встрече с путешественниками из густонаселенной страны. Об этом китайскому агентству "Синьхуа" рассказали турецкие эксперты, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"Мы ожидаем, что возвращение китайских туристов будет постепенным, особенно с динамикой после первой половины этого года, таким образом, мы можем достичь уровня, предшествующего пандемии", - сообщил глава стамбульского туристического агентства Ligarba Ирфан Карсли.

Поскольку ожидается, что 8 января Китай упорядоченно возобновит выездной туризм на фоне оптимизации мер реагирования на COVID-19, турецкие игроки туристического сектора с нетерпением ждут возвращения многомиллионного китайского турпотока. Согласно информации Карсли, китайские группы начнут прибывать в Турцию в апреле. В связи с этим эксперт призвал не медлить нацперевозчика Turkish Airlines и увеличить текущую частоту рейсов до 28 в неделю из китайских городов.

Последняя оптимизация мер реагирования Китая на COVID-19 и решение понизить уровень контроля за ним, рассматривая его как инфекцию класса B, а не как более серьезную инфекцию класса A, в конечном итоге привлечет в Турцию большое количество отдыхающих, что поможет стимулировать экономику страны, уверен специалист.

"Турция должна позаботиться о том, чтобы предложить китайским туристам подходящие и высококачественные услуги, с туристическими гидами, которые свободно говорят на их языке, и предлагают честный и этичный подход к ним", - добавил профессионал.

Напомним, в доковидном 2019 году Турция приняла более 420.000 китайских туристов, и эксперты в области туризма возлагают большие надежды на возвращение этого числа как можно скорее.

Культурный туризм: что именно выбирали китайцы в Турции?

Популярным местом экскурсионного туризма для китайских путешественников до пандемии COVID-19 была Каппадокия с ее долинами и природными скальными образованиями, сказочными дымоходами и турами на воздушном шаре. Представители местного сектора ожидают возвращения азиатских туристов в 2023 году, особенно по случаю празднования Нового года по Лунному календарю в январе, который наступит 22 января, а закончится 9 февраля.

"Каппадокия - очень известное направление для китайских туристов, это крупнейшее направление после Стамбула, культурного центра Турции", - рассказал агентству "Синьхуа" Халис Айдоган, пилот воздушного шара и представитель Pasha Balloon Tours. По словам Айдогана, в доковидном 2019 году почти половина участников полетов на воздушных шарах была из Китая. При этом доходы от туризма для этого турцентра являются основным источником.

Мехмет Динлер, председатель правления Royal Balloon - компании, занимающейся полетами на воздушном шаре, сообщил изданию, что они начали разработку новых аттракционов специально для китайских туристов: "Мы пытаемся предложить обслуживание бизнес-класса, более удобное - шары оснастят меньшими корзинами, вмещающими от 16 до 20 человек".

Эсра Ялаз, туроператор культурных туров, базирующийся в столице Анкаре, обратила внимание на то, что китайские путешественники особенно заинтересованы в культурном туризме. "В Интернете мы уже получили несколько запросов и вопросов от потенциальных путешественников из Китая, желающих посетить, например, Стамбул, а также другие районы Турции", - отметила она.

Турецкие официальные лица заявили, что страна готова принять китайских путешественников с распростертыми объятиями и не поддерживает натянутые отношения Китая с европейскими странами, чтобы избежать переориентирования огромного туристического спроса. "Мы надеемся, что туристический поток в этом году может достичь и превысить уровень 2019 года", - уточнил заместитель министра Министерства культуры и туризма Турции Озгул Озкан Явуз.

По данным Министерства культуры и туризма, за первые 11 месяцев 2022 года Турция приняла 42.16 миллиона иностранных туристов. В 2023 году туристическое государство намерено привлечь 60 миллионов иностранных путешественников и ожидает, что туристический сектор принесет доход в размере $56 млрд.